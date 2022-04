SAP-Aktie: SAP schwächelt bei operativer Marge und Gewinn

Belastender Faktor war der Rückzug aus Russland als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine. Dies wird sich auf Umsatz und Betriebsergebnis auch im Gesamtjahr niederschlagen, so SAP . An der Ende Januar ausgegebenen Jahresprognose hält das Management dennoch fest.

Den negativen Einfluss beziffert das Unternehmen für das Quartal mit 60 Millionen Euro beim Auftragsbestand und 70 Millionen Euro beim Betriebsergebnis (Non-IFRS), im Gesamtjahr mit 300 Millionen für den Umsatz bzw 350 Millionen Euro für den operativen Gewinn. Außerdem erwartet SAP für das laufende Jahr Restrukturierungskosten von 80 bis 100 Millionen Euro.

Die operative Marge ging spürbar auf 23,7 Prozent zurück, da das Betriebsergebnis rückläufig war bei gleichzeitig steigendem Umsatz. Sie blieb damit sowohl unter den Schätzungen am Markt von 25,6 Prozent als auch dem Vorjahreswert von 27,4 Prozent. Angaben für die Marge wie auch alle übrigen Werte sind auf Non-IFRS-Basis.

Das Ergebnis nach Steuern fiel um ein Drittel auf 1,166 Milliarden Euro bzw 1,00 Euro je Aktie zurück. Operativ verdiente SAP mit 1,677 Milliarden Euro 3,5 Prozent weniger bei einem Umsatzplus von 11,5 Prozent auf 7,077 Milliarden Euro. Die Gewinnnzahlen lagen unter den Konsensschätzungen, die Erlöse darüber.

Die Clouderlöse verbesserten sich um 31 Prozent auf 2,820 Milliarden Euro, Analysten hatten ein Plus von 29 Prozent erwartet. Der Cloud-Auftragsbestand auf Sicht eines Jahres (Current Cloud Backlog) legte um 28 Prozent auf 9,731 Milliarden Euro zu, am Jahresende 2021 hatte er 9,45 Milliarden Euro betragen. Besonders deutlich war der Zuwachs bei der Kernlösung S/4HANA Cloud mit 86 Prozent.

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com