DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Belgiens Geschäftsklima im September überraschend aufgehellt

24.09.25 15:06 Uhr

DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im September wider Erwarten aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 7,9 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 9,2 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 8,9 notiert hatte.

Die Stimmung hat in allen Sektoren zugenommen, am deutlichsten in der Bauindustrie und in geringerem Maße in der verarbeitenden Industrie. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

September 24, 2025 09:07 ET (13:07 GMT)