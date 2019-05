iPhone XR als Verkaufsschlager - Kann ausgerechnet das günstige Smartphone Apples iPhone-Umsätze retten?

Das iPhone galt lange als eines der beliebtesten und erfolgreichsten Smartphones weltweit. Doch ein gesättigter Markt und die starke Konkurrenz scheinen Apples iPhone-Sparte zu belasten. Umsatz und Gewinn sanken im ersten Quartal deutlich. Ein iPhone-Modell scheint bei Apple-Kunden dennoch gut anzukommen: Das iPhone XR. Das soll eine Befragung von 500 Apple-Kunden aus den USA durch das Marktforschungsinstitut CIRP ergeben haben.

iPhone XR beliebter als Top-Modelle

Das besagte Modell wurde gemeinsam mit dem iPhone XS und iPhone XS Max auf der letzten Keynote vorgestellt und stellt das günstigste der 2018er-Phones dar. Ob das ein Grund ist, weshalb das iPhone XR bei Kunden so beliebt ist? Jedenfalls gehört es zumindest in den USA zu jenen Modellen, die derzeit am meisten gefragt sind. Demnach würden 60 Prozent der Studienteilnehmer auf die drei aktuellsten iPhone-Modelle zugreifen. 38 Prozent von ihnen entschieden sich für das, wenn auch technisch schwächere, iPhone XR.

Sinkender iPhone-Umsatz

Ob das Modell dem schwächelnden iPhone-Umsatz etwas auf die Sprünge helfen kann? Denn Apple konnte zuletzt nicht mit erfreulichen Zahlen glänzen. Der Umsatz nahm um fünf Prozent auf 58 Milliarden Dollar ab. Auch der Gewinn ließ mit 11,56 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreswert von 13,8 Milliarden Dollar zu wünschen übrig. Genaue Verkaufszahlen zu den iPhones gab Apple bislang nicht preis, allerdings schätzen Analysten einen Absatzrückgang auf zehn Millionen Einheiten im Quartal. Dem versucht der Konzern mit einem verstärkten Dienstleistungssektor wie Apple Music oder der iCloud entgegenzusteuern.

Grund für den sinkenden Umsatz dürften wohl neben einem gesättigten Markt die Geräte selbst sein, die durch ihre verbesserten Leistungen eine höhere Nutzungsdauer aufweisen. Zudem erfährt der erfolgsverwöhnte Konzern starke Konkurrenz aus China, die vor allem den chinesischen Markt für sich beanspruchen möchte. Dort schrumpfte das Apple-Geschäft im vierten Quartal 2018 auf 10,2 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr, als der iKonzern mit seinem Schlüsselprodukt einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar generieren konnte.

