Neue Börsenhoffnung NIO: Analyst meldet wegen Tesla Zweifel an der Aktie an

Auf eine 20-Milliarden-Dollar-Bewertung hatte der E-Autobauer aus China beim Börsengang in der vergangenen Woche gehofft: Mit einem Ausgabepreis von 6,25 Dollar je Aktie lag NIO dann aber doch deutlich darunter und schaffte es nur auf eine Bewertung von 6,4 Milliarden Dollar. Dabei waren es insbesondere die anhaltendenden Probleme beim US-Konkurrenten Tesla , die NIO-Investoren vorsichtiger agieren ließ. NIO hatte für sein IPO ein denkbar schlechtes Timing erwischt, gerade erst hatte Tesla einmal mehr mit Chef-Buchhalter Dave Morton eine wichtige Führungskraft verloren, zeitgleich sorgte Tesla-Chef Elon Musk mit einem Interview, in dessen Verlauf er Marihuana konsumierte, für Schlagzeilen.

Aktie auf Berg- und Talfahrt

Das schlug auch auf die NIO-Aktie durch. Bereits einen Tag später drehte die Stimmung aber, plötzlich feierte die Börse den neuen chinesischen Star am Elektroautohimmel: Plötzlich schoss der Kurs der Aktie von 5,35 bis auf 11,60 US-Dollar - frühe Investoren haben also satte Gewinne eingefahren. Doch schon am Freitag überwog auf Anlegerseite erneut die Skepsis und veranlasste viele Investoren zu Gewinnmitnahmen. Das Ergebnis: Ein sattes Kursminus von mehr als 14 Prozent, nachdem die Aktie wegen ihrer starken Volatilität zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt worden war. Auch am Montag besserte sich die Stimmung unter NIO-Anlegern nicht: Die Papiere gaben wieder rund 14 Prozent auf 8,50 US-Dollar nach. Und erneut dürfte US-Konkurrent Tesla nicht unschuldig an der Verunsicherung der Börsianer sein.

Analysten melden Zweifel an

Denn Experten des US-Analysehauses Bernstein melden sich mit einer skeptischen Beurteilung für die NIO-Aktie zu Wort. Analyst Robin Zhu hält viele Dinge bei NIO zwar durchaus für "attraktiv", ob es sich bei den Chinesen um ein gutes Investment handele, daran habe man aber Zweifel. Dabei zieht der Experte zunehmend Parallelen zu Tesla: NIO verbrenne Geld, die ambitionierten Ziele seien zudem nur schwer zu erreichen, so der Analyst. Darüber hinaus will man Hinweise darauf haben, dass die Fahrzeugbestellungen rückläufig seien. Entsprechend niedrig setzen die Bernstein-Experten ihr Kursziel an: 4,20 US-Dollar traut das Analysehaus dem Anteilsschein zu.

Kapitalerhöhung voraus?

"Wir fragen uns, ob der Markt für Premium-Elektrofahrzeuge auf lange Sicht groß genug sein wird, um NIOs Volumenambitionien zu rechtfertigen", heißt es weiter. Denn - auch hier wird die Parallele zu Tesla deutlich - wenn NIO seine Herausforderungen bei der Produktion bewältigt hat, stehe der Konzern vor neuen Herausforderungen beim Vertrieb.

Angesichts dessen erwarten die Bernstein-Analysten, dass NIO bereits in den kommenden zwölf bis 18 Monaten den Kapitalmarkt anzapfen wird, da der Konzern "zu hohe Kosten und zu niedrige Preise" habe. Bis 2025 werden Anleger wohl keine schwarzen Zahlen zu sehen bekommen, prognostizieren sie weiter.



Redaktion finanzen.net

