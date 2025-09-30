DAX23.705 -0,2%ESt505.504 +0,1%Top 10 Crypto15,48 +1,0%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.586 -0,3%Euro1,1742 +0,4%Öl68,91 -1,2%Gold3.816 +1,4%
Bericht: Noch kein Verdrängen des Cannabis-Schwarzmarkts

29.09.25 14:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland sind Effekte auf die Beschaffung am Schwarzmarkt nach einer ersten Auswertung noch begrenzt. Es zeichne sich ab, dass die jetzt erlaubten Anbauvereinigungen "für die vom Gesetzgeber beabsichtigte Verdrängung des Schwarzmarktes bislang keinen relevanten Beitrag leisten", heißt es in einem in Berlin vorgestellten Bericht von Forschern der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf und Düsseldorf und des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen.

Die noch von der Ampel-Koalition umgesetzte teilweise Legalisierung lässt seit 1. April 2024 das Kiffen und den Anbau von Cannabis für Volljährige mit zahlreichen Beschränkungen zu. Die Überprüfung von Auswirkungen war schon im damaligen Gesetz festgelegt worden. Im Blick standen nun zunächst Folgen für den Kinder- und Jugendschutz sowie die jetzt zulässigen Besitzmengen.

Bericht sieht vorerst "keinen dringenden Handlungsbedarf"

Robuste Aussagen zu den Auswirkungen des Gesetzes könnten noch nicht abgeleitet werden, heißt es in dem Bericht. "Die vorliegenden Ergebnisse lassen bis jetzt keinen dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die untersuchten Bereiche erkennen." Weitere Berichte sind vorgesehen./sam/DP/men