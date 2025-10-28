DAX24.284 -0,1%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.805 +0,7%Bitcoin98.952 +1,0%Euro1,1663 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.968 -0,6%
Bericht über Schusswechsel im südlichen Gazastreifen

28.10.25 16:20 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im südlichen Gazastreifen ist es nach einem Medienbericht ungeachtet der Waffenruhe zu einem Feuergefecht gekommen. Der israelische Armeesender meldete, bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas hätten auf israelische Soldaten geschossen. Nach Angaben palästinensischer Augenzeugen kam es anschließend zu Artilleriebeschuss mehrerer Gebiete im Bereich von Rafah.

Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab immer wieder tödliche Zwischenfälle. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 90 Palästinenser getötet./le/DP/jha