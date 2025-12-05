DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -3,2%Nas23.571 +0,3%Bitcoin76.956 -2,8%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,72 +0,6%Gold4.206 -0,1%
Berichte: USA und Ukraine sprechen noch einmal über Friedensplan

05.12.25 19:59 Uhr

KIEW/MIAMI (dpa-AFX) - Vertreter der USA und der Ukraine planen nach übereinstimmenden Berichten ihre Beratungen in Florida über einen Friedensplan fortzusetzen. In Kiew berichtete das Portal "Ukrajinska Prawda", der Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow sollten am Freitagnachmittag (Ortszeit) erneut mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner sprechen. Das Portal berief sich auf das Umfeld der ukrainischen Delegation.

Auch das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf amerikanische und ukrainische Regierungsbeamte, dass die Gespräche an diesem Freitag fortgesetzt würden.

Witkoff als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump und Trumps Schwiegersohn Kushner hatten am Dienstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und die US-Vorschläge für ein Kriegsende vorgestellt. Bereits am Donnerstag erstatteten sie in Florida der ukrainischen Delegation Bericht über dieses Treffen.

Die Ukraine, die von amerikanischer und europäischer Unterstützung abhängt, hat sich verhandlungsbereit erklärt. Auch Moskau gibt sich gesprächsbereit. An seinen harten Forderungen hat sich aber nichts geändert, sie laufen auf Gebietsabtretungen der Ukraine und letztlich auf eine Kapitulation des Nachbarlandes hinaus./fko/DP/men