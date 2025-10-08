DAX24.624 +1,0%Est505.656 +0,8%MSCI World4.349 +0,4%Top 10 Crypto16,77 -1,8%Nas22.980 +0,8%Bitcoin105.248 +0,9%Euro1,1603 -0,5%Öl66,48 +1,1%Gold4.048 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Berichte: Zugriff auf soziale Medien in Afghanistan eingeschränkt

08.10.25 17:48 Uhr

KABUL (dpa-AFX) - Keine zwei Wochen nach der vorübergehenden Internetabschaltung in Afghanistan gibt es Berichten zufolge nun Einschränkungen beim Zugriff auf soziale Medien in dem Land. Die Plattformen Instagram, Facebook und Snapchat seien bei mehreren Anbietern in Afghanistan eingeschränkt, berichtete die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist.

Wer­bung

Auch mehrere Bewohner der Städte Kabul und Masar-i-Scharif berichteten der Deutschen Presse-Agentur von Problemen beim Zugriff auf soziale Medien ohne VPN-Dienste. Ein Bewohner berichtete hingegen, weiterhin uneingeschränkten Zugang zu haben.

Der afghanische Sender Ariana News berichtete von Störungen in einigen Provinzen seit Dienstag. Die in Afghanistan herrschenden, islamistischen Taliban haben sich bisher nicht öffentlich zu den Berichten über die jüngsten Einschränkungen geäußert. Eine Anfrage der dpa an die Telekommunikationsbehörde in dem Land blieb zunächst unbeantwortet.

Erst Ende vergangenen Monats hatten die Taliban das Internet für beinahe 48 Stunden vollständig abgeschaltet. Auch Telekommunikationsdienste waren unterbrochen. Von der Taliban-Regierung gab es auch damals keine offiziellen Aussagen zu den Gründen dafür. Davor hatte ein Taliban-Sprecher einer nördlichen Provinz Internetsperren im Norden des Landes mit einer Anordnung des obersten Taliban-Führers Haibatullah Achundsada begründet - demnach solle damit "Unmoral" verhindert werden./nal/DP/men