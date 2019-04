Credit-Suisse-Analyse: Diese Aktien könnte Warren Buffett als Nächstes kaufen

Dass Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway weitere Zukäufe tätigen will, ist kein Geheimnis. Bereits im Februar teilte er den Anlegern in seinem jährlichen Brief mit, dass er Unternehmen für langfristige Investments suche: "In den nächsten Jahren hoffen wir, dass wir einen Großteil unserer überschüssigen Liquidität in Unternehmen stecken können, die Berkshire permanent besitzen wird." Buffett hofft auf eine Übernahme in "Elefantengröße" . Doch die Preise seien derzeit "himmelhoch" - ein Grund dafür, weshalb Berkshire Ende des letzten Jahres einen Cash-Bestand von 112 Milliarden US-Dollar aufwies. Welche Konzerne in Buffetts Anlagestrategie passen würden, hat die Credit Suisse analysiert und somit 141 potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Sektoren herausgefunden, die das Orakel von Omaha als Nächstes erwerben könnte.

Target, CarMax

Im Bereich Konsumgüter wäre ein Zukauf von Target oder CarMax denkbar. Die Target Corporation gehört zu den größten Discount-Einzelhändlern in den USA. Mit mehr als 1.800 Geschäften in den USA und Kanada plus Online-Versandhandel würde sich Buffett so in einen Riesenhändler mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 40 Milliarden US-Dollar einkaufen.

Mit CarMax würde sich der Starinvestor den größten Gebrauchtwagenhändler der USA mit mehr als 200 Filialen ins Depot holen - CarMax bringt es derzeit (Stand: 4. April) auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 12 Milliarden US-Dollar.

J.B. Hunt Transport, Snap-on

Im industriellen Sektor könnten laut Credit-Suisse-Analysten vor allem diese zwei Unternehmen Buffetts Interesse wecken: Das Spediteur- und Transportunternehmen J.B. Hunt Transport mit einem Börsenwert von rund 11,3 Milliarden US-Dollar und der Werkzeughersteller Snap-On mit knappen 9 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung.

Amphenol, FLIR Systems

Auch im IT-Sektor, dem Buffett lange Zeit skeptisch gegenüberstand, könnten für den Investor noch weitere interessante Anlageoptionen liegen. Seine Beteiligung an Apple macht seit einem Jahr den größten Anteil in seinem Portfolio aus, zuletzt hielt Berkshire Hathaway noch 249,59 Millionen Apple-Aktien. Wo könnte er im Tech-Sektor noch zukaufen?

Amphenol und FLIR Systems könnten in diesem Bereich potenzielle Kandidaten sein, die in Buffetts Depot passen würden. Amphenol, mit einem Börsenwert von über 30 Milliarden US-Dollar, gehört weltweit zu den größten Herstellern von Steckverbindungen. FLIR hingegen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmebild-, Nachtsicht- und Infrarotkamerasysteme spezialisiert und ist derzeit nach Börsenwert knappe 6,6 Milliarden US-Dollar wert.

Waters, Globus Medical

Im Gesundheitssektor könnten für Buffetts Strategie Waters und Globus Medical attraktiv sein. Der Anbieter von Flüssigkeitschromatographen Waters ist derzeit 17,8 Milliarden US-Dollar schwer, Globus Medical, das seinen Fokus vor allem auf der Herstellung von Muskelskelett-Implantaten legt, hat eine Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden US-Dollar.

Die Credit-Suisse-Analyse legt außerdem Zukäufe von Marsh & McLennan und Moody’s im Finanzsektor und Packaging Corp of America und Valvoline im Energie- und Materialsektor nahe. Ob eines der von Credit Suisse aufgelisteten Unternehmen das nächste Investment von Warren Buffett wird, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Wenn Buffett investiert, dann ist es gut überlegt.

