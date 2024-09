Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 479,00 USD. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 482,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 475,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.337 Berkshire Hathaway-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 482,32 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 330,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 03.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 14,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 16,52 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 93,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Berkshire Hathaway am 04.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

