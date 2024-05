Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag freundlich

06.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 401,95 USD zu.

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 401,95 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 404,25 USD zu. Bei 403,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.172 Stück gehandelt. Bei 430,00 USD erreichte der Titel am 27.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,98 Prozent. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 317,73 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,95 Prozent. Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 24.02.2024 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,36 USD, nach 8,27 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 93,38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,17 Mrd. USD umgesetzt. Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,61 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie So viel verdient Warren Buffett 2024 allein mit Dividenden Berkshire Hathaway-Vorstandsmitglied bekräftigt: Greg Abel wird Nachfolger von Warren Buffett S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

