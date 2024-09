Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 462,85 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf 465,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 465,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 126.860 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 484,79 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 330,60 USD am 28.10.2023. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 28,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.08.2024 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 14,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 16,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,65 Mrd. USD – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 92,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 20,15 USD im Jahr 2024 aus.

