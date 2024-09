Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Montagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 451,11 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 451,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 452,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 450,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.078 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 484,79 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 330,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,71 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 03.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 14,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 16,52 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,15 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

Berkshire Hathaway-Chairman verkauft Aktien: Berkshire-Aktie gibt nach

Warren Buffett wirft weiter BoA-Aktien aus dem Depot - Bank äußert sich erstmals dazu