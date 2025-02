Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger greifen bei Berkshire Hathaway am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 493,30 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 493,30 USD. Bei 496,84 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 484,00 USD. Bisher wurden heute 330.210 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 496,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 0,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 395,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 12,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway -5,88 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,00 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,21 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,30 USD fest.

