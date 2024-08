Aktie im Blick

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag im Minus

29.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 464,12 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 464,12 USD abwärts. Bei 463,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 466,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.039 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 462,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 0,46 Prozent niedriger. Bei 330,60 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 40,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 03.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 14,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,52 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 93,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Berkshire Hathaway am 04.11.2024 präsentieren. Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,15 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie Buffett-Aktie im Rally-Modus: Berkshire Hathaway erstmals mehr als eine Billion US-Dollar wert Berkshire Hathaway macht Kasse: Warren Buffett verkauft weitere Bank of America-Aktien 2. Quartal 2024: Diese Aktien befinden sich im Bill & Melinda Gates Foundation Trust

