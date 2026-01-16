DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.216 -0,1%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Berlins Regierender Bürgermeister will mehr Geld für kritische Infrastruktur

17.01.26 18:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem Stromausfall durch den mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine Neupriorisierung und Umschichtung des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes gefordert. "Nach dem erneuten Anschlag müssen die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes stärker in die kritische Infrastruktur fließen, als das bisher geplant ist", sagte Wegner den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

"Es geht mir nicht nur um mehr Geld, sondern um funktionierende Strukturen. Wir müssen zuerst über die Strukturen sprechen, dann über die Finanzmittel. Aber am Ende wird sich auch der Finanzminister bewegen müssen", sagte er weiter. Wegner kündigte an, auch die für Berlin vorgesehenen Mittel aus dem Sondervermögen umzuschichten. "Auch in Berlin werden wir Mittel aus dem Sondervermögen umschichten, um den Schutz der kritischen Infrastruktur zu stärken. Ich habe dazu bereits mit dem Finanzsenator gesprochen. Alles muss auf den Prüfstand."

Sein Krisenmanagement während des Stromausfalls sieht Wegner wenig kritisch. "Rückblickend wäre es für mich persönlich sicher besser gewesen, dorthin zu fahren und vor Ort Fotos zu machen. Aber den betroffenen 100.000 Menschen hätte das nicht geholfen. Null komma null", sagte der Regierende Bürgermeister.

Zu seinem Tennisspiel während des ersten Tags des Stromausfalls sagte er, es wäre wohl besser gewesen, das am Sonntag zu sagen. Er sei aber immer erreichbar gewesen. "Das Handy lag eingeschaltet auf meiner Sporttasche. Ich habe eine Stunde Sport gemacht, um den Kopf freizukriegen."/rab/DP/zb