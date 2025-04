Bessent: Handelsgespräche vorrangig mit "großen 15" Volkswirtschaften

Von Gavin Bade

DOW JONES--Die USA konzentrieren sich nach den Worten von Finanzminister Scott Bessent bei ihren Zollverhandlungen vorrangig auf die "großen 15" Volkswirtschaften. "Wir hatten gestern ein fantastisches Treffen mit Japan, ich glaube, es gab bereits Gespräche mit der EU, und dann haben wir nächste Woche Südkorea, und ich glaube, Indien spricht auch, [und] das geht sehr schnell", sagte Bessent auf einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump an der Seite der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Wer­bung Wer­bung

Trump sagte, die USA würden in den Verhandlungen "sehr gut abschneiden" und dass, wenn andere Länder kein Abkommen wollten, "wir ein Abkommen für sie machen werden" - eine Anspielung auf seine Drohung, nach Ablauf der Frist im Juli die reziproke Zölle wieder in Kraft zu setzen. "Die Zölle machen uns reich", so Trump. "Wir verdienen eine Menge Geld."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2025 14:25 ET (18:25 GMT)