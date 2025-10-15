Bessent: Shutdown kostet US-Wirtschaft 15 Mrd USD täglich

DOW JONES--Die andauernde Schließung von US-Behörden (Shutdown) beginnt nach Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent die US-Wirtschaft zu belasten. Zwei Wochen nach Beginn des Shutdown schätzt Bessent, dass der Shutdown täglich bis zu 15 Milliarden US-Dollar kosten könnte, wie er in einer CNBC-Veranstaltung sagte. Er forderte moderate demokratische Senatoren auf, die Parteilinie zu verlassen und mit den Republikanern für die Wiedereröffnung der Regierung zu stimmen. "Sie müssen ausbrechen", sagte er und fügte hinzu: "Sie werden Helden sein."

October 15, 2025 09:52 ET (13:52 GMT)