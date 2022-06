HUGO BOSS-Aktie fester: Frasers stockt Anteile an HUGO BOSS weiter auf

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX zeitweise unter 13.000 Punkten -- Daimler Truck bleibt trotz Konjunktursorgen optimistisch -- Frasers stockt Anteile an HUGO BOSS weiter auf -- Salzgitter, Nordex im Fokus

Volkswagen-Chef Diess sieht Zeitplan für Porsche-Börsengang nicht in Gefahr. ver.di fordert bei anstehender Tarifrunde 9,5-prozentige Gehaltssteigerung. RWE und ArcelorMittal arbeiten bei Windparks und Wasserstoffanlagen zusammen. Borussia Dortmund wohl mit Ajax Amsterdam über Haller-Transfer einig. Crédit Agricole will Gewinn in den kommenden Jahren moderat erhöhen.