So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag stark gefragt

01.09.25 16:10 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag stark gefragt

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 19,1 Prozent auf 0,088 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 15:43 Uhr 19,1 Prozent. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,089 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,075 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.150,000 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 44.100,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

PopTika / Shutterstock.com

