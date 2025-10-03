Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 16,0 Prozent bei 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,061 EUR ab. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 240 Aktien.

Bei 1,020 EUR markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.417,857 Prozent. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 99,702 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

