DAX24.301 +0,8%Est505.635 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,35 -0,1%Gold3.867 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Bettermoo(d) Food im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Donnerstagvormittag

02.10.25 09:29 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Donnerstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,063 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:21 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,063 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,063 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,045 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.548,265 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,051 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 18,927 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung