Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Donnerstagvormittag

Bettermoo(d) Food im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,063 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,063 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,063 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,045 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.548,265 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,051 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 18,927 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net