Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Keller

01.10.25 12:06 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Keller

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 5,9 Prozent auf 0,080 EUR ab.

Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,00 EUR -5,28%
Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,9 Prozent auf 0,080 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,062 EUR. Bei 0,062 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei einem Wert von 1,025 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gewinne von 1.181,250 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Abschläge von 99,750 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

