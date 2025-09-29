Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Vormittag kräftig

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 24,2 Prozent auf 0,064 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 24,2 Prozent auf 0,064 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,064 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,064 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.530,435 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,689 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

