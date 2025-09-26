Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,053 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:49 Uhr im Frankfurt-Handel bei 0,053 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,053 EUR zu. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,053 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,053 EUR.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,040 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1.862,264 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 98,868 Prozent.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

