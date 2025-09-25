DAX23.618 +0,4%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,19 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Kursverlauf

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag nahezu unbewegt

26.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,085 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 0,085 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,085 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,085 EUR nach. Bei 0,085 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,080 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2024. 1.170,588 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit Abgaben von 99,765 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

