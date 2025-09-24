DAX23.396 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag kaum verändert

25.09.25 12:07 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag kaum verändert

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 0,085 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:43 Uhr bei 0,085 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,085 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,085 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.200,000 Prozent zulegen. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,765 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung