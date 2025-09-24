Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag kaum verändert

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 0,085 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:43 Uhr bei 0,085 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,085 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,085 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.200,000 Prozent zulegen. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,765 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net