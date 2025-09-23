Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,085 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 09:14 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,085 EUR an der Tafel. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,085 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,085 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,085 EUR.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 92,308 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Abschläge von 99,765 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net