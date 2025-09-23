Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,070 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 300 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,110 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.485,714 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,051 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,571 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net