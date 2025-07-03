Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 178,3 Prozent auf 0,148 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 178,3 Prozent auf 0,148 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,148 EUR zu. Bei 0,053 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 17.000 Stück.

Am 25.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,080 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 632,203 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2025 (0,001 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,593 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net