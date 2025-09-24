DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

25.09.25 16:11 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,085 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,085 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,085 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,067 EUR aus. Bei 0,085 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 3 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.200,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,765 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

