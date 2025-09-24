DAX23.599 -0,3%ESt505.456 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl68,97 -0,1%Gold3.756 +0,5%
So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Donnerstagvormittag ein

25.09.25 09:26 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 20,7 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 20,7 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,067 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,085 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.539,466 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,000 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,703 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

