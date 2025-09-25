DAX23.655 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,11 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,55 -0,1%Gold3.754 +0,1%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Vormittag

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,085 EUR.

Bettermoo(d) Food Corporation
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:14 Uhr im BMN-Handel bei 0,085 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,085 EUR zu. Bei 0,085 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,085 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,080 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.170,588 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 42.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

