Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Nachmittag

Kurs der Bettermoo(d) Food

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 0,053 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:49 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,053 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,053 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,053 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,053 EUR.

Bei einem Wert von 1,070 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.918,868 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2025 bei 0,001 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 98,868 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net