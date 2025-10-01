Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 13,9 Prozent auf 0,073 EUR.

Um 15:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 13,9 Prozent auf 0,073 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,062 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,025 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.300,273 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,727 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net