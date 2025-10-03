Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Kurs der Bettermoo(d) Food

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 16,0 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 16,0 Prozent auf 0,067 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,061 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 240 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,020 EUR. Gewinne von 1.417,857 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 33.500,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net