Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 20,8 Prozent auf 0,063 EUR.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der BMN-Sitzung 20,8 Prozent auf 0,063 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,062 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.850 Stück gehandelt.

Bei 1,020 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.508,833 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,685 Prozent.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net

