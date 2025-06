Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Dienstagvormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 5,2 Prozent auf 0,100 EUR ab. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,100 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,100 EUR.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1.005,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Abschläge von 19,400 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net