Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,127 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,127 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,127 EUR ab. Bei 0,130 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 88,507 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,081 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 36,535 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 27.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net