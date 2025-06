Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,130 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,130 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,141 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,106 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,108 EUR. Bisher wurden via BMN 144 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 750,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,081 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 38,000 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 27.06.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net