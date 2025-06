Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Mittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11,5 Prozent auf 0,115 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 11,5 Prozent auf 0,115 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,115 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,115 EUR.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 860,870 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 42,680 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

