BMW-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zu Insidertrades kam es am 30.05.2025 bei BMW. Die Publikation des Deals fand am 02.06.2025 statt. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 30.05.2025 BMW-Papiere gekauft. Für je 78,60 EUR wurden 2.780 BMW-Papiere erstanden. Bis zum Handelsende ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,50Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.466 BMW-Aktien. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 46,86 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 560.571.776 Anteilsscheine.

Bereits am 30.05.2025 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan einen Trade getätigt. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 2.780 BMW-Papiere zu jeweils 78,60 EUR.

