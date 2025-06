Insidertrade: BMW-Aktien ins Depot genommen

Insidertrade im Blick

Bewegung bei BMW: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Am 02.06.2025 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. Das Papier von BMW legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR nach. Letztlich wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist BMW aktuell 46,86 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 560.571.776 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 30.05.2025 einen Insidertrade. Für einen Preis von jeweils 78,60 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 2.780 Aktien.

Redaktion finanzen.net