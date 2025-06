Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag stark gefragt

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 13,2 Prozent auf 0,125 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 08:56 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 13,2 Prozent auf 0,125 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,125 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,109 EUR. Zuletzt wechselten 15.500 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,110 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 791,566 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.05.2025 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,189 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 01.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 27.06.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net