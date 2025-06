Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,127 EUR ab.

Um 11:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 0,127 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,127 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,130 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 88,507 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,081 EUR fiel das Papier am 15.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 57,568 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.06.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net