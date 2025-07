Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 21,0 Prozent auf 0,073 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 15:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 21,0 Prozent auf 0,073 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,105 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,105 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 93,430 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,725 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net