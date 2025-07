Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Mittag an

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 21,0 Prozent auf 0,073 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 21,0 Prozent auf 0,073 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,105 EUR an. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,105 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.422,039 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,725 Prozent.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

