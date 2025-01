Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 0,269 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 16:05 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 0,269 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,269 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,232 EUR. Zuletzt wurden via BMN 5.370 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.052,416 Prozent Luft nach oben. Bei 0,230 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,498 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 28.03.2025 gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net