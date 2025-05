Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,105 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:13 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,105 EUR. Bei 0,105 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,105 EUR. Mit einem Wert von 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 1,355 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.190,476 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Abschläge von 16,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 02.06.2025 gerechnet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net