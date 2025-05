Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 0,110 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 7,9 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 200 Stück.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,320 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.100,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,078 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 28,909 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net